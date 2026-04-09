María Teresa Piñón García

Falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: A las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 9 de abril de 2026 www.albia.es