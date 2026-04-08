Fernando Calvo Chao

Falleció en Loira, a los 70 años, después de recibir los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles, día 8, en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Loira (Valdoviño), 8 de abril de 2026 Velatorio Valdoviño