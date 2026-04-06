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Diario de Ferrol

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Nieves López Díaz

(Casa Claudina) (Viuda de Don Enrique del Río López) 

Falleció en Ferrol, el 5 de abril de 2026, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Jorge. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Jorge da Mariña. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 (Ferrol).

San Jorge (Ferrol), 6 de abril de 2026 Tanatorio San Lorenzo