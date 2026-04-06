Arsenio Quijano Álvarez

Falleció el día 5 de abril de 2026, a los 75 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias mañana martes, con salida del tanatorio a las diez de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará mañana martes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).

Ferrol, 6 de abril de 2026 Tanatorio San Lorenzo