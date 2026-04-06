Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Arsenio Quijano Álvarez

Falleció el día 5 de abril de 2026, a los 75 años de edad, confortado con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias mañana martes, con salida del tanatorio a las diez de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará mañana martes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).

Ferrol, 6 de abril de 2026 Tanatorio San Lorenzo