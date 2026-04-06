Antonio López Carballeira
(Viudo de Doña Claudina Gómez Vázquez)
Falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las diez menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santo Domingo. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Ferrol, 6 de abril de 2026 www.albia.es