Amelia Bouza Sanjuan

(Viuda de Don Manuel Antón Alvariño “Capilla”)

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada a las cinco. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Monfero. Funeral de cuerpo presente, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Monfero, 6 de abril de 2026 www.albia.es