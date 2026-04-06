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Diario de Ferrol

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Amelia Bouza Sanjuan

(Viuda de Don Manuel Antón Alvariño “Capilla”) 

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada a las cinco. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Monfero. Funeral de cuerpo presente, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Monfero, 6 de abril de 2026 www.albia.es