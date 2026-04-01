José Manuel Rodríguez Álvarez

(Viudo de Doña Filomena Fernández Casteleiro “Filocha”)

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Maniños. Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Maniños (Fene), 1 de abril de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es