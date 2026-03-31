Ángela Pazos Barro

(Geluca la del molino) (Viuda de Don Francisco Folgar Casal)

Falleció en Ferrol, el 30 de marzo de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Serantes (Ferrol), 31 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo