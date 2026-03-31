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Diario de Ferrol

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Andrés Rodríguez Rodríguez

(Viudo de Doña Pilar Rico Mera)

Falleció, a los 97 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Juan de Moeche. Funeral: a continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Moeche, 31 de marzo de 2026 www.albia.es