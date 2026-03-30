Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Vicenta Vilariño Rodríguez

(Viuda de Don Bienvenido Picos Bellas) 

Falleció, a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de O Val. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narón, 30 de marzo de 2026 www.albia.es