Vicenta Vilariño Rodríguez

(Viuda de Don Bienvenido Picos Bellas)

Falleció, a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de O Val. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narón, 30 de marzo de 2026 www.albia.es