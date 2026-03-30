Leónides Bustabad López
(Viuda de Don Eulogio)
Falleció en Fene, el 29 de marzo de 2026, a los 99 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Labacengos. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Labacengos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2- Ferrol.
Labacengos, 30 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo