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Diario de Ferrol

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Miguel Vidal Prado

Falleció el día 28 de marzo, confortado con los Santos Sacramentos, a los 59 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo 29 con salida de la capilla ardiente a las diez menos cuarto de la mañana hacia el Cementerio municipal de Catabois (Ferrol). Funerales: Lunes 30, a las cinco de la tarde en la iglesia de San Julián. Capilla ardiente: Tanatorio Juan Cardona, sala nº 3.

Ferrol, 29 de marzo de 2026 www.serviciosfunerariosgalicia.com