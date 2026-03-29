Gumersindo Villares Otero

(Sindo, viudo de Doña Beatriz Insua Rodríguez)

Falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Neda, 29 de marzo de 2026 www.albia.es