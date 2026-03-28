María Dopico Vega

Falleció en Ferrol el día 27 de marzo de 2026, a los 103 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE un recuerdo en su memoria. Cremación hoy sábado, a la una y media de la tarde. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las seis de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará el próximo lunes, día 30, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 28 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo