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Diario de Ferrol

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María del Carmen Romero Rico

(Viuda de Don Alfonso Pita Fortúnez) 

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las seis y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Sadurniño. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

San Sadurniño, 28 de marzo de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es