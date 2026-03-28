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Diario de Ferrol

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Julia Frade Rey

(Julita)

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy sábado, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Sta. María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 28 de marzo de 2026 www.albia.es