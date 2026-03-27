María Luisa Ferreiro Castrillón

(Marula) (Viuda de Don Rodrigo Feal Cartelle)

Falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 27 de marzo de 2026 www.albia.es