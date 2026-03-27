Luis Vergara Rodríguez

(Viudo de Doña Delfina Pita Muiño)

Falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Maríña do Monte. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

San Sadurniño, 27 de marzo de 2026 www.albia.es