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Diario de Ferrol

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José Manuel Pita Rodríguez

Falleció a los 66 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde y llegada a las seis y media. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Juan de Insua (Ortigueira). Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

O Corno de Insua, 27 de marzo de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es