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Diario de Ferrol

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José Carregado Fernández

(Lubián) (Viudo de Carmucha Gómez Grueiro)

Falleció en el día de ayer, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece a familiares y amigos las condolencias recibidas. Será incinerado hoy viernes, a las doce y media de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Neda, 27 de marzo de 2026 www.albia.es