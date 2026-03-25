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Diario de Ferrol

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Juan José Raposo Delgado

Falleció en Ferrol a los 77 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas que tendrá lugar, hoy miércoles, día 25, en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Lago (Valdoviño), 25 de marzo de 2026 Velatorio - Funeraria Valdoviño