María del Carmen Fachal Leiras

(Viuda de Don Manuel Rodríguez Merlán)

Falleció, a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las CINCO de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Fene, 24 de marzo de 2026 www.albia.es