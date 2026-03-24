Joaquín Córdoba Guerra

(Conocido por Córdoba)

Falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy martes a las doce y media de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Nicolás de Neda. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº8.

Neda, 24 de marzo de 2026 www.albia.es