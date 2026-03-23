José Jaime Romero Grandal

(Conocido como Jota)

Falleció, a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Neda, 23 de marzo de 2026 www.albia.es