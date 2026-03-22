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Diario de Ferrol

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María Socorro Pena Luaces

(Viuda de Don Enrique Ramil Gómez)

Falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Labacengos a las cinco donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Labacengos (Moeche), 22 de marzo de 2026 www.albia.es