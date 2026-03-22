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Diario de Ferrol

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José Casal Riobo

(Pepe Casal)

Falleció, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funeral: Mañana lunes, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 22 de marzo de 2026 www.albia.es