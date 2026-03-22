Domingo Fernández Berdeal

Falleció en San Bartolo, a los 81 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy domingo, día 22, en el cementerio de San Bartolomé de Lourido, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

San Bartolo (Valdoviño), 22 de marzo de 2026 Funeraria Valdoviño