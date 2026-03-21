Salvador Casas Rodríguez

Falleció el 20 de marzo, confortado con los SS.SS., a los 91 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales: A las tres y media en la capilla del Santo Hospital de Caridad Juan Cardona. Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3.

Ferrol, 21 de marzo de 2026 www.serviciosfunerariosgalicia.com