Manuel Fernández Díaz

(Viudo de Doña Juanucha Vázquez Paz)

Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy sábado, a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde y llegada a Souto (Paderne) a las cuatro, donde se oficiará el funeral de exequias presentes. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 21 de marzo de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es