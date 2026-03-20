Javier Carreira García

(Javi)

Falleció a los 54 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

El destino no permitió tu despedida en este viaje tan lejano, pero tú siempre estarás con nosotros

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº2. Nota: No se recibe duelo.

Ferrol, 20 de marzo de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es