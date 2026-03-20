Aurora Rivera Sánchez

(Viuda de Don Clemente Rodríguez Rodríguez - Ferroviario)

Falleció a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada mañana a las doce y media de la mañana en la intimidad familiar. Funeral: Mañana sábado a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 20 de marzo de 2026 www.albia.es