Mercedes García Lorenzo

(Viuda de Don Manuel Guerrero Fernández)

Falleció en Ferrol, el 18 de marzo de 2026, a los 98 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3- Ferrol.

Ferrol, 19 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo