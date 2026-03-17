María Josefa Palmira Lago Pita

(Maruja de Lago)

Falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 17 de marzo de 2026 www.albia.es