Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Josefa Palmira Lago Pita

(Maruja de Lago) 

Falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 17 de marzo de 2026 www.albia.es