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Diario de Ferrol

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Juan Manuel Pereira Embade

(Viudo de Doña Mercedes Vázquez Bascoy) 

Falleció a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María la Mayor del Val. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

O Val, 17 de marzo de 2026 www.albia.es