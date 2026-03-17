Juan Manuel Pereira Embade

(Viudo de Doña Mercedes Vázquez Bascoy)

Falleció a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María la Mayor del Val. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

O Val, 17 de marzo de 2026 www.albia.es