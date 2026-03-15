Encarnación Padín Martínez

(Conocida por Encarnación de Pepe de Marsina)

Falleció en Valdoviño, a los 85 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas que tendrá lugar hoy domingo día 15 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

Valdoviño, 15 de marzo de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño