Josefa Taboada García

(Fina) (Viuda de Don Jose Antonio López García - Tono)

Falleció a los 66 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a las doce y media del mediodía en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Cecilia. Funeral: Mañana domingo, a las once menos cuarto de la mañana, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Santa Cecilia (Narón), 14 de marzo de 2026 www.albia.es