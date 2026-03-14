Alfredo Prados Casal

Falleció en Ferrol, el 13 de marzo de 2026, a los 61 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy sábado, a las nueve y media de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las tres y media de esta tarde, hacia la iglesia parroquial de San Vicente de Mehá, donde se oficiará el funeral. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 14 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo