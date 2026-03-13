María Francisca Arias Martínez

(Maruja) (Viuda de Don Manuel Soto Soto)

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy viernes, a las doce y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Hoy viernes, se celebrará una oración de la palabra en la capilla del tanatorio a las doce de la mañana. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Narón, 13 de marzo de 2026