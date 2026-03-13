María Esperanza López Pardo
(Esperanza de Froilán)
Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy viernes, a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Esteban de Sedes. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Sedes (Narón), 13 de marzo de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es