Julia Castiñeira Coira
Falleció en Ferrol, el 12 de marzo, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS. y la bendición del Papa.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Mariña do Vilar. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).
Ferrol, 13 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo