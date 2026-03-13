Francisco Castro Piñeiro

(Pancho de Luaces)

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Ferreira. Funerales: De cuerpo presente en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

San Cristobo (Ferreira - San Sadurniño), 13 de marzo de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es