Marta Saavedra Pereira

(Viuda de Don Alfredo Quintero Rey)

Falleció en Ferrol, el 10 de marzo, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy jueves, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias: Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 12 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo