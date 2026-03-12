Mi cuenta

María Luz Fernández Garrote

(Viuda de Don Eliseo Cal)

Falleció, a los 85 años años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Pablo.

Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 12 de marzo de 2026 www.albia.es