José Marino Castro Vilar

(Conocido por Marino)

Falleció en Meirás, a los 90 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, Dolores Porta Iglesias; hijo, Jose Carlos Castro Porta; hija política, Ángela María Santiago Romero; nieta, Andrea Castro Bonome; hermana, Maruja, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

ruegan una oración por su alma y agradecen a los que lo acompañaron a lo largo de su vida y que ahora lo recordarán con cariño. No se admite duelo.

Meirás (Valdoviño), 12 de marzo de 2026