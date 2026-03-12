José Marino Castro Vilar
(Conocido por Marino)
Falleció en Meirás, a los 90 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su esposa, Dolores Porta Iglesias; hijo, Jose Carlos Castro Porta; hija política, Ángela María Santiago Romero; nieta, Andrea Castro Bonome; hermana, Maruja, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
ruegan una oración por su alma y agradecen a los que lo acompañaron a lo largo de su vida y que ahora lo recordarán con cariño. No se admite duelo.
Meirás (Valdoviño), 12 de marzo de 2026