Diario de Ferrol

María Elisa Ares Díaz

(Maruja la Pescadera) (Viuda de Don Antonio Gómez Rodríguez)

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: Hoy miércoles, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narón, 11 de febrero de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es