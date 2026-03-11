Manuel Ángel Muíño Couce

Falleció a los 66 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Mariña do Monte. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 11 de marzo de 2026