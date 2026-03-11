Lucía Rico Durán
(Lucía de la Barca)
Falleció, a los 79 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy miércoles a las nueve y media de la mañana. Sepelio: Hoy miércoles con salida a las cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio parroquial de Mehá. Funerales: De exequias presentes en la iglesia parroquial de Mehá. Capilla Ardiente: Tanatorio-Vilar do Colo, sala nº 4.
Mehá (Mugardos), 11 de marzo de 2026