Lucía Rico Durán

(Lucía de la Barca)

Falleció, a los 79 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy miércoles a las nueve y media de la mañana. Sepelio: Hoy miércoles con salida a las cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio parroquial de Mehá. Funerales: De exequias presentes en la iglesia parroquial de Mehá. Capilla Ardiente: Tanatorio-Vilar do Colo, sala nº 4.

Mehá (Mugardos), 11 de marzo de 2026 www.albia.es