Teresa Villadoniga Painceira

(Teresa do Pereiro)

Falleció el día 9 de marzo, confortada con los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes 10, con salida de la capilla ardiente a la una menos cuarto de la tarde, hacia la iglesia y cementerio de San Román (Cedeira). Funerales: A continuación, en dicha parroquia. Capilla ardiente: SFG Cedeira, sala nº 1.

Cedeira, 10 de marzo de 2026 www.serviciosfunerariosgalicia.com