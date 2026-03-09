María Pilar Aldereguía Couceiro
(Viuda del capitán de navío Don Juan Garat Núñez)
Falleció el 8 de marzo de 2026, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy lunes, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia castrense de San Francisco. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2 - Ferrol.
Ferrol, 9 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo