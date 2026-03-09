Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Pilar Aldereguía Couceiro

(Viuda del capitán de navío Don Juan Garat Núñez)

Falleció el 8 de marzo de 2026, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Cremación hoy lunes, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia castrense de San Francisco. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2 - Ferrol.

Ferrol, 9 de marzo de 2026 Tanatorio San Lorenzo