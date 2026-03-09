María Elena Calvo Buyo

(Viuda de Manolo de Autocares Capela)

Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Vecinal de A Capela. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de As Neves. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

A Capela, 9 de marzo de 2026 www.albia.es